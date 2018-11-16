Умерла супруга первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева

16.11.2018 19:48



Сакина Шаймиева, являвшаяся женой президента Татарстана, Минтимера Шаймиева, умерла, сообщает ТАСС. Действующий президент Татарстана – Рустам Манниханов, а также парламентарии и весь правительственный аппарат выразили свои соболезнования, в то же время в Галиевской мечети были прочитаны молитвы за упокоение души усопшей женщины. По предварительным данным, церемония прощания состоится в Казани, в одной из центральных мечетей.