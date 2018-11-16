Bloomberg оценил потери российской экономики от санкций

16.11.2018 19:05



Была создана теоретическая модель развития Российской экономики, при условии того, что санкции не были бы введены, сообщает РБК. Данная модель была разработана специалистами портала «Bloomberg» и, согласно их данным, при условии отсутствия санкций экономика нашей страны могла развиваться на 10% быстрее. Однако эта модель не претендует на абсолютную истину, учитывая всю сложность подобных расчётов и невозможность наверняка предсказать исходы тех или иных действий и ситуаций.