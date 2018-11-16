Путин зашел в аптеку в Петербурге

16.11.2018 18:37



Президент России решил зайти в одну из городских аптек, после проведенного совещания по проблемам лекарственного обеспечения, сообщает «Газета.ру». С его слов, он воочию решил убедиться в наличии и ценовой доступности основного набора лекарственных средств. Аптека была выбрана случайным образом, президент потребовал остановить машину у аптечного пункта, находящегося на пути следования. Владимир Путин пообщался с заведующей аптекой, а также проверил наличие препаратов первой необходимости.