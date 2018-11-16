«Аэрофлот» запретил своим сотрудникам пользоваться смартфонами в офисе

16.11.2018 16:10



Новый запрет, пресекающий использовать телефоны и другие технические средства, позволяющие записывать аудио и видео, а также сохранять и совершать фотографии, был введен авиационной компанией «Аэрофлот», сообщает ИА REGNUM. Данный запрет распространяется на использование в рабочее время, а также в рабочих помещениях. Отдельным «пунктом» утверждён список сотрудников, кому оставят возможность использовать подобные технические средства. Данные запретные меры введены с цель обеспечения информационной безопасности авиакомпании.