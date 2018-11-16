Русский ипотечный банк объявил об остановке операционной деятельности

16.11.2018 15:44



Банковская организация «Русский ипотечный банк» заявила об остановке проведения банковских операций, сообщает «Газета.ру». Связано это с массовым выводом денежных средств со счетов банка, как предполагает руководство организации, это связано с волной негативных отзывов и сообщений, касающихся функционирования и деятельности банка, которые начали появляться в социальных сетях, мессенджерах и тому подобное. В данный момент разрабатывается комплекс мероприятий по стабилизации и возобновлении работы банка.