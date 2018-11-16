Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 НОЯ, 14:53 МСК
USD (ЦБ)    65,9931
EUR (ЦБ)    74,9022

16 НОЯ, 14:53 МСК
USD (ЦБ)    65,9931
EUR (ЦБ)    74,9022

«Зенит» рассчитывает, что Александр Кокорин продолжит выступать за клуб

16.11.2018 14:16
«Зенит» рассчитывает, что Александр Кокорин продолжит выступать за клуб

Стало известно о планах ФК «Зенит» относительно футболиста Александра Кокорина, который в данный момент находится под арестом в СИЗО. Как передает Интерфакс, в питерском клубе рассчитывают, что нападающий продолжит свое выступление за команду. Точку зрения футбольного клуба озвучил главный тренер команды Сергей Семак.

По словам наставника, которого цитирует пресс-служба «Зенита», он продолжает верить в то, игрок, являющийся одним из лидеров клуба, вернется в коллектив. «Ждем, что Саша продолжит делать то, что любит…», - подчеркнул Семак.

Депутат Госдумы предлагает запретить попкорн в кинотеатрах
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией
Общество 1

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации
Наука и технологии

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать
Интервью и комментарии

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке
Политика 1

Климатическое оружие. Миф или реальность?

Климатическое оружие. Миф или реальность?
Наука и технологии 1

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах
Экономика

Узнай, страна

В Калужской области запустили новую линию на дочернем предприятии «Архангельского ЦБК»

В Калужской области запустили новую линию на дочернем предприятии «Архангельского ЦБК»

Из Санкт-Петербурга в Канаду поставили ферритовые приборы для фундаментальных научных исследований

Из Санкт-Петербурга в Канаду поставили ферритовые приборы для фундаментальных научных исследований

Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ

Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ

«Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов

«Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов

Новости СМИ

Новости дня

14:53 Toyota официально представила новый седан Corolla Toyota официально представила новый седан Corolla
Новый российский космический корабль «Федерация» полетит в 2022 году и другие новости пятницы
Новый российский космический корабль «Федерация» полетит в 2022 году и другие новости пятницы
14:30 ВЦИОМ: все меньше россиян верят в улучшение своей жизни ВЦИОМ: все меньше россиян верят в улучшение своей жизни
14:00 Депутат Госдумы предлагает запретить попкорн в кинотеатрах Депутат Госдумы предлагает запретить попкорн в кинотеатрах
13:26 Вашингтон не хочет размещать базу «Форт Трамп» в Польше Вашингтон не хочет размещать базу «Форт Трамп» в Польше
12:46 Сергей Аксенов подверг критике резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму Сергей Аксенов подверг критике резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму
11:56 Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись
Хотите получить работу – идите учиться в МГУ, Игорь Сечин указал на виновников роста цен на бензин и другие новости четверга
Хотите получить работу – идите учиться в МГУ, Игорь Сечин указал на виновников роста цен на бензин и другие новости четверга
11:12 Глава ОНК Приамурья, которая назвала Цеповяза меценатом, сложила полномочия Глава ОНК Приамурья, которая назвала Цеповяза меценатом, сложила полномочия

Узнай, страна!

14:49 В Калужской области запустили новую линию на дочернем предприятии «Архангельского ЦБК» В Калужской области запустили новую линию на дочернем предприятии «Архангельского ЦБК»
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
12:49 Из Санкт-Петербурга в Канаду поставили ферритовые приборы для фундаментальных научных исследований Из Санкт-Петербурга в Канаду поставили ферритовые приборы для фундаментальных научных исследований
10:14 Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ
09:50 «Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов «Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов
15 НОЯ, 21:10 У берегов Сахалина на шельфе Охотского моря открыли новое нефтяное месторождение «Тритон» У берегов Сахалина на шельфе Охотского моря открыли новое нефтяное месторождение «Тритон»
13 НОЯ, 16:44 На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
12 НОЯ, 12:29 Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства
09 НОЯ, 15:34 В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter