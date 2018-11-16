«Зенит» рассчитывает, что Александр Кокорин продолжит выступать за клуб

16.11.2018 14:16



Стало известно о планах ФК «Зенит» относительно футболиста Александра Кокорина, который в данный момент находится под арестом в СИЗО. Как передает Интерфакс, в питерском клубе рассчитывают, что нападающий продолжит свое выступление за команду. Точку зрения футбольного клуба озвучил главный тренер команды Сергей Семак.

По словам наставника, которого цитирует пресс-служба «Зенита», он продолжает верить в то, игрок, являющийся одним из лидеров клуба, вернется в коллектив. «Ждем, что Саша продолжит делать то, что любит…», - подчеркнул Семак.