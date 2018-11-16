Депутат Госдумы предлагает запретить попкорн в кинотеатрах

16.11.2018 14:00



Идея запретить попкорн в кинотеатрах принадлежит члену комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, члену ЛДПР Дмитрию Свищеву. Эту инициативу он озвучил в беседе с Агентством городских новостей «Москва». Парламентарий считает, что «кушать надо до начала сеанса фильма», а пятилитровые ведра попкорна оставлять за пределами кинозала, чтобы «не кидать и не хрустеть».