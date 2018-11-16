Вашингтон не хочет размещать базу «Форт Трамп» в Польше

16.11.2018 13:26



Власти США не имеют желания размещать в Польше «Форт Трамп». Как передает РИА Новости, об этом говорится в статье польского издания «Onet», которое ссылается на свои неназванные источники. Однако, вместе с этим, как отмечается, Польша готова к тому, чтобы отказаться от изначальной концепции форта, и подумать о другом формате размещения военного присутствия США на своей территории. Авторы статьи также пишут о том, что тема присутствия американцев в Польше практически решена, однако у США есть несколько условий.