Сергей Аксенов подверг критике резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

16.11.2018 12:46



Глава Крыма подверг жесткой критике проект резолюции по нарушению прав человека в регионе, которая ранее была принята комитетом Генассамблеи ООН. Как передает РИА Новости, Сергей Аксенов заявил в своем Фейсбуке, что он считает лицемерной и фальшивой заботу о правах жителей полуострова, которая якобы проявляется. Особенно на фоне гражданской войны на Украине, во время которой людей не только похищают, но и бросают в тюремное заключение за так называемое «инакомыслие». В этом плане, как считает Аксенов, ООН подрывает свой авторитет и оскорбляет жителей Крыма.