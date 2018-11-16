Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись

16.11.2018 11:56



Евгений Петросян и Елена Степаненко, которые были в браке более тридцати лет, официально развелись, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Хамовнического суда Москвы. По словам защитника Сергея Жорина, в отдельном порядке будет рассматриваться вопрос о разделе имущества. К слову говоря, экс-супруги будут делить не только недвижимое имущество, но и культурные ценности.

По какой причине супруги развелись, официально не сообщается. Однако известно, что развод просили обе стороны, и первой иск решила подать Степаненко.