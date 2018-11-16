Глава ОНК Приамурья, которая назвала Цеповяза меценатом, сложила полномочия

16.11.2018 11:12



Председатель ОНК Амурской области Наталья Охотникова приняла решение о сложении своих полномочий, информирует РИА Новости со ссылкой на зампредседателя региональной ОНК Андрея Зенкова. Напомним, что ранее она назвала Вячеслава Цеповяза, который отбывает наказание за участие в массовом убийстве в станице Кущёвская, «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером». Это высказывание стало поводом для бурных обсуждений не в самых положительных тонах.

Уточняется, что полномочия Охотникова сложила в «добровольно-принудительном» порядке. Ее примеру последуют и остальные члены комиссии. То есть, Амурская область временно останется без наблюдательной комиссии.