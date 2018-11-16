Арестованная в США Мария Бутина требует, чтобы с нее сняли обвинения

16.11.2018 10:47



Гражданка России Мария Бутина выступила с требованием, чтобы в суде США с нее были сняты все или часть предъявляемых обвинений. Как передает РИА Новости, информация об этом содержится в ходатайстве, которое подали адвокаты россиянки. В документе говорится о том, что Бутина считает, что обвинительное заключение построено «на непрочной основе с точки зрения Конституции», а некоторые определения являются неоднозначными и расплывчатыми.