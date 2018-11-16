Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 НОЯ, 12:12 МСК
USD (ЦБ)    65,9931
EUR (ЦБ)    75,5358

16 НОЯ, 12:12 МСК
USD (ЦБ)    65,9931
EUR (ЦБ)    75,5358

Арестованная в США Мария Бутина требует, чтобы с нее сняли обвинения

16.11.2018 10:47
Арестованная в США Мария Бутина требует, чтобы с нее сняли обвинения

Гражданка России Мария Бутина выступила с требованием, чтобы в суде США с нее были сняты все или часть предъявляемых обвинений. Как передает РИА Новости, информация об этом содержится в ходатайстве, которое подали адвокаты россиянки. В документе говорится о том, что Бутина считает, что обвинительное заключение построено «на непрочной основе с точки зрения Конституции», а некоторые определения являются неоднозначными и расплывчатыми.

КНДР испытали новое вооружение
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией
Общество 1

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации
Наука и технологии

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать
Интервью и комментарии

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке
Политика 1

Климатическое оружие. Миф или реальность?

Климатическое оружие. Миф или реальность?
Наука и технологии 1

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах
Экономика

Узнай, страна

Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ

Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ

«Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов

«Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов

В Дмитриевском районе врио губернатора подвел итоги сельскохозяйственного года

В Дмитриевском районе врио губернатора подвел итоги сельскохозяйственного года

Роман Старовойт вручил ключи от автомобилей передовикам сельского хозяйства Глушковского района

Роман Старовойт вручил ключи от автомобилей передовикам сельского хозяйства Глушковского района

Новости СМИ

Новости дня

11:56 Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись
Новый российский космический корабль «Федерация» полетит в 2022 году и другие новости пятницы
Новый российский космический корабль «Федерация» полетит в 2022 году и другие новости пятницы
11:12 Глава ОНК Приамурья, которая назвала Цеповяза меценатом, сложила полномочия Глава ОНК Приамурья, которая назвала Цеповяза меценатом, сложила полномочия
10:13 МВФ посчитал Крым частью России МВФ посчитал Крым частью России
09:48 Абэ обещал Путину не размещать базы США при передаче Курил Абэ обещал Путину не размещать базы США при передаче Курил
09:16 Американцы считают, что КНДР будут соблюдать обещания, несмотря испытания нового оружия Американцы считают, что КНДР будут соблюдать обещания, несмотря испытания нового оружия
08:34 КНДР испытали новое вооружение КНДР испытали новое вооружение
Хотите получить работу – идите учиться в МГУ, Игорь Сечин указал на виновников роста цен на бензин и другие новости четверга
Хотите получить работу – идите учиться в МГУ, Игорь Сечин указал на виновников роста цен на бензин и другие новости четверга
07:51 Ученые разработали функциональную оптическую линзу из 2D-материалов Ученые разработали функциональную оптическую линзу из 2D-материалов

Узнай, страна!

10:14 Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
09:50 «Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов «Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов
15 НОЯ, 21:10 У берегов Сахалина на шельфе Охотского моря открыли новое нефтяное месторождение «Тритон» У берегов Сахалина на шельфе Охотского моря открыли новое нефтяное месторождение «Тритон»
15 НОЯ, 20:31 В Москве в ГВЦ Росгидромета установили систему Cray/T-Platforms на базе суперкомпьютера XC40-LC В Москве в ГВЦ Росгидромета установили систему Cray/T-Platforms на базе суперкомпьютера XC40-LC
15 НОЯ, 18:33 В Московской области выпустили новейшую телевизионную камеру KT-73 В Московской области выпустили новейшую телевизионную камеру KT-73
13 НОЯ, 16:44 На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
12 НОЯ, 12:29 Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства
09 НОЯ, 15:34 В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter