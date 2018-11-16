МВФ посчитал Крым частью России

16.11.2018 10:13



Эксперты МВФ (Международный валютный фонд), составляя отчет Regional Economic Outlook Europe за ноябрь, также учитывали экономические показатели по Крымскому полуострову и Севастополю. Информация об этом появилась в «Известиях». Издание ссылается на данные соответствующего документа.

В отчете Фонда освящается общеевропейское замедление темпов роста экономики. Проанализировав данные, эксперты сделали вывод о том, что на представителях бизнеса сказывается высокое давление ценовая политика на энергоносители. Свою роль играют также упадок внешнего спроса и торговые войны.