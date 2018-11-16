Абэ обещал Путину не размещать базы США при передаче Курил

16.11.2018 09:48



Глава правительства Японии Синдзо Абэ во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным дал ему обещание: не размещать военные базы США на южных Курилах, если Россия отдаст эти территории Японии. Как передает РБК, публикация об этом появилась Asahi Shimbun. Издание, ссылаясь на свои источники из японского правительства, пишет, что Токио настроено решительно продолжать переговоры по спорным территориям.