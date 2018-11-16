Копии паспортов граждан обнаружены на общедоступных компьютерах в МФЦ

16.11.2018 07:32



Как удалось выяснить "Коммерсанту", на компьютерах общего доступа в МФЦ, подключенных к сканерам, можно обнаружить документы граждан, такие, как, например, копии паспортов, СНИЛС, анкеты с личными данными, которые граждане не удалили после сканирования. Так, любой пользователь данного компьютера может скачать оставленные документы и воспользоваться ими в корыстных целях. Вместе с тем, в общей пресс-службе МФЦ заявили, что, согласно внутренним правилам, сотрудники Центров обязаны ежедневно удалять все данные с подобных компьютеров. Однако, на практики, эти правила часто не соблюдаются.