Япония будет настаивать на своем суверенитете над Курильскими островами

16.11.2018 06:05



Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга прокомментировал заявление о том, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговоры по заключению мирного соглашения между странами, пишет ТАСС. По его словам, если Россия передаст Японии некоторые Курильские острова, то японская сторона, естественно, будет настаивать на своем суверенитете над ними. Также, по некоторым данным, Абэ пообещал российскому лидеру, что в случае передачи островов Японии, на них не будут размещены военные базы США.