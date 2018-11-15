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Исследователи обнаруживают важную связь между клетками в печени

15.11.2018 23:32
Исследователи обнаруживают важную связь между клетками в печени

Исследователи из Медицинской школы Университета Миннесоты сделали открытие, которое может привести к новому способу мышления о том, как патогенез болезни в печени регулируется, что важно для понимания состояния неалкогольной жировой болезни печени (NAFLD), которая невероятно распространена и растет, пишет EurekAlert.

Доктор медицинских наук, профессор медицины и биохимии, молекулярной биологии и биофизики, и основатель отдела Молекулярной медицины Питер Кроуфорд и Патрисия Пучальска, научный сотрудник в Медицинской школе Университета Миннесоты, обнаружили, что метаболический челнок или диалог между типами гепатоцитов и макрофагов в печени помогает защитить от фиброза тканей.

«Мы обнаружили, что, когда диагноз, связанный с метаболитом конкретного кетонового тела, предотвращается экспериментально, печень предрасположена к более тяжелой форме NAFLD, которая включает рубцевание. Предоставление экспериментальным животным этого конкретного кетонового тела может защитить печень от рубцов», - сказал Кроуфорд.

Кетоновые тела считаются альтернативными видами топлива для углеводов или жиров, и их изучали на протяжении десятилетий, но фундаментальный аспект специфичности и дискриминации того, как специфически кетоновые тела избирательно сжигаются и что эта специфичность может влиять на здоровье печени, никогда ранее не была известна. Другим ключевым открытием является то, что метаболический диалог между двумя близко расположенными клеточными типами внутри печени уже существовал. Кроуфорд приписывает открытие Пучальске и новым технологиям метаболизма, которые она помогла развить, что позволило им видеть вещи как никогда раньше.

«Надеюсь, теперь люди по-разному смотрят на кетоновые тела, - сказала Пучальска. «Обычно люди смотрят на них только как на альтернативный источник энергии сахара, и мы впервые увидели, что разные кетоновые тела имеют совершенно разные роли».

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