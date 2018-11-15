В России в 2022 году пройдет чемпионат мира по волейболу

15.11.2018 22:25



Всероссийская федерация волейбола сообщила, что Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение провести мужской чемпионата мира по волейболу 2022 года в России, пишет РИА Новости. Вместе с Россией этого права добивались Мексика и Катар. По словам президента FIVB Ари Граса, Россия проведет данное мероприятие на "высочайшем уровне". Также, он считает, что проведение турнира именно в России позволит "заразить" данным видом спорта не только россиян, но и многих граждан других стран.