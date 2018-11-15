Кадыров проведет тренировку с мальчиком, который отжался более 4000 раз

15.11.2018 21:46



Глава Чечни Рамзан Кадыров проведет спортивную тренировку с маленьким чеченцем Рахимом Куриевым, который отжался 4105 раз за 2 часа 26 минут, чтобы попасть в Книгу рекордов России, пишет РИА Новости. Как сообщил Кадыров, у них с пятилетним Рахимом состоялся разговор, понятный спортсменам, после чего они договорились провести совместную тренировку. Как сообщалось ранее, Рамзан Кадыров сделал мальчику подарок - белый автомобиль Mercedes.