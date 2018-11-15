США наносят удары по Сирии с использованием фосфора

15.11.2018 21:19



Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные штаты проводят массированные авиаудары по территории Сирии с применением фосфора, пишет ТАСС. По ее словам, удары наносятся по территории на западном берегу Евфрата, подконтрольной террористам, которые удерживают мирных граждан. О применении фосфора сообщают местные жители. А информационное агентство SANA сообщило о том, что в результате атак ранения получили более 60 мирных граждан.

Также, Захарова сообщила, что МИД Сирии написал письма Генсеку ООН и председателю Совбеза ООН с требованием прекратить преступные авиаудары, а также наказать виновных в их нанесении.