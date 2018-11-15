Закон о налоге для самозанятых принят Госдумой

15.11.2018 20:45



Пакет законов, регулирующих налогообложение самозанятых граждан России, принят Государственной думой РФ в третьем чтении, пишет Интерфакс. Согласно закону, на территории Москвы, Татарстана, а также Московской и Калужской областей с 1 января 2019 года вводится налог для самозанятых граждан. Данный налог вводится в качестве эксперимента и будет действовать в течение 10 лет. Ставка налога при работе с физическими лицами составляет 4%, а с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 6%. При этом самозанятые освобождаются от уплаты НДФЛ и НДС, кроме ситуаций при ввозе товаров через границу РФ. Воспользоваться данным налоговым режимом смогут физические лица и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых не превышает 2,4 млн рублей. Все взаимодействие с налоговыми органами, в том числе и регистрация, будет проходить через мобильное приложение "Мой налог".