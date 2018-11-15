Художник пообещал закрасить купленную за $750 тыс. картину Бэнкси

15.11.2018 19:57



Роном Инглишем, являющимся американским художником, была куплена картина уличного художника Бэнкси (Banksy) за $750 тыс. долларов, сообщает РБК. Картина называется «Slave labour» (Рабский труд). Инглиш заявил, что купил её с целью закрасить и перепродать. Он объяснил данный поступок тем, что, по его мнению, уличное искусство, к которому относится данная картина, не должно продаваться. В дальнейшем он намерен продолжить скупать и закрашивать подобные «картины». Закрашенную картину, по его словам, он планирует продать за $1 млн. долларов США.