Украина задержала 15 судов за заходы в крымские порты

15.11.2018 19:31



Украинскими пограничниками были задержаны 15 морских судов, с формулировкой «за заход в порты оккупированного Крыма», сообщают РИА новости. При этом лишь некоторая часть задержана, по остальным же идут судебные разбирательства. Задержанные суда отконвоированы в порты Мариуполя и Бердянска. Нет информации, есть ли среди захваченных судов Российские. Всего «под прицелом» украинских пограничников около 9 сотен судов, которые, по большей части, обслуживают порты Крыма.