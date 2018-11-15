Следственный Комитет завел дело об избиении учителем ребенка в Хабаровском крае

15.11.2018 19:19



Представителями Следственного комитета было заявлено о возбуждении уголовного делопроизводства в отношении педагога, избившего школьника в школе Комсомольска-на-Амуре, сообщает РБК. Поводом стала видеозапись, попавшая на просторы интернета. Как сообщила администрация города, учитель был уволен из школы. Следователи разберут видео на предмет установления степени ответственности за совершенное деяния, а также разберутся в факте бездействия должностных лиц учебного заведения.