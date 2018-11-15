Адвокат попросил отпустить Мамаева из СИЗО после изменения обвинения

15.11.2018 18:27



Адвокат футболиста Павла Мамаева подал суду прошение об изменении меры пресечения для своего подзащитного, сообщают «Ведомости». Он предложил изменить меру пресечения с ареста на внесение залога. Суд еще не ответил на обращение, а также не озвучил дату рассмотрения адвокатского обращения. Адвокат подтвердил, что футболисту изменили статью обвинения, но отказался рассказать подробности. Также нет информации по поводу размера предполагаемой суммы залога.