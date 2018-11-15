Росгвардия предложила повысить возраст для покупки оружия

15.11.2018 18:18



Представители Росгвардии внесли в Госдуму предложение об увеличении возрастной «планки», необходимой для получения разрешения на оружие, сообщает «Комерсантъ». Данные меры вызваны событиями в Керченском колледже. Представитель Росгвардии уточнил, что данные изменения не коснутся спортсменов-стрелков, охотников и егерей. В России насчитывается около 4 млн. владельцев огнестрельного оружия, но лишь 15 тыс. человек попадают в возрастную группу от 18 до 21 года.