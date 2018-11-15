В Калининграде главу роддома задержали из-за смерти младенца

15.11.2018 17:22



Калининградские следователи возбудили уголовное делопроизводство из-за недавней гибели новорожденного, сообщает «Российская газета». В адрес ИО Главного врача родильного дома Калининграда выдвинуты обвинения в превышении должностных полномочий. Новорожденному младенцу, предположительно родившемуся недоношенным, требовались дорогостоящие медикаменты. Главврач настрого запретила персоналу больницы предпринимать какие-либо действия, с целью того, чтобы ребёнок не выжил. Это объясняется дороговизной требующегося препарата, а также с нежеланием портить некую статистику роддома. Также главврач потребовала указать, что ребенок погиб ещё в утробе матери. На текущий момент изъята вся документация и назначена судебно-медицинская экспертиза.