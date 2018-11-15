Режиссер «Игры престолов» рассказал об интимных сценах восьмого сезона

15.11.2018 16:47



Восьмой, финальный сезон популярного сериала «Игра престолов» будет содержать массу масштабных батальных, а также интимных сцен, сообщает информационный портал «Версия». Об этом сообщил Дэвид Наттер, один из режиссеров сериала, в ходе общения с фанатами на развлекательном портале «Reddit». Он заявил, что поклонников сериала порадует не только хитросплетение сюжетных линий и сцены масштабных, зрелищных баталий, но также весьма изысканные интимные сцены. Он подчеркнул, что данные моменты были улучшены по многочисленным просьбам поклонников.