Путин ответил на критику прошедших выборов в ДНР и ЛНР

15.11.2018 15:30



Президент России – Владимир Путин высказал свое мнение на счёт всех критикующих выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках, сообщают «Известия». По его мнению, в-первую очередь следует осуждать военные действия, по сей день продолжающиеся на территории вышеназванных республик, в ходе которых продолжают гибнуть люди, в том числе мирное население. А уж никак не заострять своё внимание на избирательных процессах, по сути, являющихся второстепенными событиями.