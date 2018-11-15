ЕСПЧ вынес решение в пользу Навального по делу против России

15.11.2018 14:50



Было вынесено в финальное решение по претензии Навального к правительству России, сообщает «Интерфакс». Решение было принято в пользу Алексея Навального, Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Суд признал Российскую сторону виновной, а также обязал оплатить политику компенсацию морального ущерба в размере 50 тыс. евро, возместить материальный ущерб в размере 1 тыс. евро, а ещё покрыть судебные расходы в количестве 12,6 тыс. евро. Также, аресты политика были утверждены незаконными и «мотивированные политическими причинами».