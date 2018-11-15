Мужчина проведет в колонии 14 лет за то, что отрубил своей жене руки

15.11.2018 13:15



Решением суда Дмитрий Грачев проведет в колонии строгого режима четырнадцать лет, сообщает РИА Новости из зала судебных заседаний. Столь строгий приговор он получил за то, что искалечил человека: из ревности отрубив своей супруге кисти рук. Ранее прокуратура просила для Грачева 17 лет, однако суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, признание вины, а также помощь следователям.