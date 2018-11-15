Украинский эксперт заявил, что Киев неспособен остановить «Северный поток — 2»

15.11.2018 11:10



Власти Украины не владеют механизмами и рычагами, которые могли бы оказывать существенное влияние на проект «Северный поток – 2». Как передает РИА Новости, такого мнения придерживается эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич. Вместе с этим, по его словам, в Европе практически не учитывают интересы Киева, и действуют на свое усмотрение.

Эксперт также отмечает, что эти рычаги влияния уже давно были исчерпаны. Плюс ко всему, Украина – уже не участник данного проекта, который реализуется в обход ее территории.