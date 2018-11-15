Потребители сами смогут определять безопасность продуктов питания

15.11.2018 07:59



Исследователи Массачусетского Технологического Института (MIT) разработали беспроводную систему, которая использует дешевые метки RFID, которые есть уже на сотнях миллиардов продуктов, чтобы определять потенциальное загрязнение пищевых продуктов - без каких-либо модификаций оборудования. С помощью простой, масштабируемой системы исследователи надеются донести до потребителей информацию о безопасности пищевых продуктов, пишет ScienceDaily.

Происшествия в области безопасности пищевых продуктов стали заголовками во всем мире за то, что они вызывали болезни и смерть почти каждый год в течение последних двух десятилетий. В 2008 году, например, 50 000 детей в Китае были госпитализированы после употребления детской смеси, фальсифицированной меламином, органическим соединением, используемым для производства пластмасс, которое является токсичным в высоких концентрациях. И в апреле этого года более 100 человек в Индонезии умерли от употребления алкоголя, загрязненного, частично, метанолом, токсичным спиртом, обычно используемым для разбавления ликера для продажи на черных рынках по всему миру.

Система исследователей, получившая название RFIQ, включает в себя считывающее устройство, которое ощущает незначительные изменения в беспроводных сигналах, излучаемых метками RFID, когда сигналы взаимодействуют с пищей. Для этого исследования они были сосредоточены на детском питании и алкоголе, но в будущем у потребителей может быть свое собственное считывающее устройство и программное обеспечение для обеспечения безопасности пищевых продуктов, прежде чем покупать практически любой продукт. Исследователи говорят, что системы также могут быть реализованы в задних комнатах супермаркета или в умных холодильниках для непрерывного сканирования метки RFID для автоматического обнаружения порчи продуктов.

Эта технология зависит от того, что определенные изменения в сигналах, излучаемых меткой RFID, соответствуют уровням определенных загрязнителей внутри этого продукта. Модель машинного обучения «учит» эти корреляции и, учитывая новый материал, может предсказать, является ли материал чистым или испорченным, и в какой концентрации. В экспериментах система обнаруживала детское питание с меламином с 96% точностью и спирт, разбавленный метанолом с точностью 97%.