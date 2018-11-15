В покупке российских С-400 заинтересованы более 13 стран

15.11.2018 07:28



Как сообщает телеканал CNBC более 13 стран заинтересованы в покупке у России зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет РИА Новости. Такие данные американский телеканал приводит со ссылкой на полученные данные разведслужбы США. По представленным данным покупку российских С-400 хотят произвести такие страны, как Саудовская Аравия, Катар, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак. Страны выражают заинтересованность в российском вооружении даже не смотря на те санкционные ограничения, которые грозятся ввести в отношении них США.