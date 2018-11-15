Названы города России с лучшими автомобильными дорогами

15.11.2018 06:56



Портала SuperJob провел опрос жителей российских городов и выяснил, в каком городе, по их мнению, самые лучшие автомобильные дороги в России, пишет ТАСС. Портал предлагал опрошенным водителям дать оценку автодорог по шкале от 2 до 5 баллов. Так, лучшими, свои дороги назвали жители Тюмени, их средний балл удовлетворенности состоянием дорог составил 4,25. За ней следуют Набережные Челны, жители которых оценили свои автодороги в 3,75 балла. Москва заняла третье место, набрав 3,57 балла, а Санкт-Петербург расположился на 13 месте с 3,08 балла.