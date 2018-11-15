Франция не является вассалом США

15.11.2018 06:42



Французский лидер Эммануэль Макрон не стал отвечать на посты в Twitter американского президента Дональда Трампа, в которых лидер США критикует заявления Макрона, пишет РБК. По его словам, он не хочет отвечать Трампу и не будет этого делать. Макрон призвал оставить высказывания Дональда Трампа в покое. Также, лидер Франции подчеркнул, что США является партнером страны и необходимо сохранять данные отношения. Однако, партнерство не означает, что Франция является вассалом США и должна от них зависеть.