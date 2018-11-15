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В США назвали военную технику России "сумасшедшими машинами"

15.11.2018 05:51
В США назвали военную технику России "сумасшедшими машинами"

После того, как Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показана работа специальной военной техники, СМИ США оценили ее работу, пишет RT. Так, американские специалисты назвали "сумасшедшей" машину тепловой обработки вооружения и военной техники ТМС-65У. Она может осуществлять очистку военной техники от химических веществ или создавать сильную дымовую завесу для маскировки. На машину установлен турбореактивный двигатель ВК-1.

В США усомнились, что смогут выиграть войну с Россией или Китаем
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