Правительство Великобритании утвердило проект соглашения по Brexit

14.11.2018 23:27



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о том, что правительство страны утвердило представленный проект соглашения о Brexit, пишет РИА Новости. Данное соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза ранее было согласовано на встрече представителей в Брюсселе. Далее, соглашение будет передано на согласование в парламент страны, который может рассмотреть его уже в декабре текущего года.