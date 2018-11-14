Психиатры требуют вернуть на российский рынок жизненно важное лекарство

14.11.2018 22:00



Врачи-психиатры направили письмо министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой оказать влияние на Минздрав России в вопросе возвращения на российский рынок лекарственных средств препарат бипериден, пишет РБК. По словам врачей, данный препарат нужен для оказания неотложной помощи пациентам с шизофренией и болезнью Паркинсона. Проблема заключается в том, что данный препарат в ампулах выпускается только торговой маркой «Акинетон», а как раз он и пропал с рынка, так как ФАС отменила регистрацию его цены, без чего средства, входящее в ЖНВЛП, продаваться в России не могут. Препарат в ампулах необходим для пациентов, которые не могут принимать таблетки, также, это единственная форма, разрешенная к применению у детей.