В США усомнились, что смогут выиграть войну с Россией или Китаем

14.11.2018 21:33



Специальная межпартийная комиссии по стратегии национальной обороны США, которую специально создали в Конгрессе США для того, чтобы проинспектировать состоянии армии США, подготовила доклад о своей работе, пишет РБК. Так, согласно отчету, превосходство армии США, которое раньше было очевидным, в настоящее время сильно сократилось, и теперь, специалисты уже не уверены, смогут ли США выиграть военную кампанию в случае конфликта с Россией или Китаем.