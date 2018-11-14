Порошенко криком требовал от главы УПЦ "пойти на попятную"

14.11.2018 21:12



Как сообщил изданию "Страна" источник в Украинской православной церкви Московского патриархата, во время заседания Священного Синода президент Украины Петр Порошенко позвонил митрополиту Онуфрию и в ультимативном порядке потребовал от него "пойти на попятную" в вопросе предоставления Украине автокефалии, пишет РИА Новости. Порошенко так громко кричал, что его слова могли слышать многие архиереи, которые присутствовали на заседании Синода.