Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 НОЯ, 22:13 МСК
USD (ЦБ)    67,9975
EUR (ЦБ)    76,7556

14 НОЯ, 22:13 МСК
USD (ЦБ)    67,9975
EUR (ЦБ)    76,7556

Порошенко криком требовал от главы УПЦ "пойти на попятную"

14.11.2018 21:12
Порошенко криком требовал от главы УПЦ "пойти на попятную"

Как сообщил изданию "Страна" источник в Украинской православной церкви Московского патриархата, во время заседания Священного Синода президент Украины Петр Порошенко позвонил митрополиту Онуфрию и в ультимативном порядке потребовал от него "пойти на попятную" в вопросе предоставления Украине автокефалии, пишет РИА Новости. Порошенко так громко кричал, что его слова могли слышать многие архиереи, которые присутствовали на заседании Синода.

На встречу с Порошенко пришли лишь трое представителей УПЦ
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации
Наука и технологии

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать
Интервью и комментарии

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке
Политика 1

Климатическое оружие. Миф или реальность?

Климатическое оружие. Миф или реальность?
Наука и технологии 1

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах
Экономика

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?
Наука и технологии 10

Узнай, страна

В Оренбургской области запустили в эксплуатацию две крупнейшие в России солнечные электростанции

В Оренбургской области запустили в эксплуатацию две крупнейшие в России солнечные электростанции

В Иркутской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с площадкой для мини-футбола

В Иркутской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с площадкой для мини-футбола

Тамбовский губернатор выступил с рядом предложений в ходе сессии общего собрания членов РАН

Тамбовский губернатор выступил с рядом предложений в ходе сессии общего собрания членов РАН

Из Ямало-Ненецкого автономного округа в китайский порт Фуцзянь доставлена первая партия СПГ

Из Ямало-Ненецкого автономного округа в китайский порт Фуцзянь доставлена первая партия СПГ

Новости СМИ

Новости дня

22:00 Психиатры требуют вернуть на российский рынок жизненно важное лекарство Психиатры требуют вернуть на российский рынок жизненно важное лекарство
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
21:33 В США усомнились, что смогут выиграть войну с Россией или Китаем В США усомнились, что смогут выиграть войну с Россией или Китаем
20:53 Абэ пообещал, что Япония и Россия заключат мирный договор Абэ пообещал, что Япония и Россия заключат мирный договор
19:55 Nokia представила кнопочный телефон за 1,5 тысячи рублей Nokia представила кнопочный телефон за 1,5 тысячи рублей
19:31 Мамаев рассказал об иконостасе в своей камере в СИЗО Мамаев рассказал об иконостасе в своей камере в СИЗО
18:40 На встречу с Порошенко пришли лишь трое представителей УПЦ На встречу с Порошенко пришли лишь трое представителей УПЦ
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
18:29 Россия подала апелляцию по делу о долге Украины в Верховный суд Англии Россия подала апелляцию по делу о долге Украины в Верховный суд Англии

Узнай, страна!

19:46 В Оренбургской области запустили в эксплуатацию две крупнейшие в России солнечные электростанции В Оренбургской области запустили в эксплуатацию две крупнейшие в России солнечные электростанции
Россия уменьшает зависимость от доллара, сладкие газированные напитки подорожают и другие новости понедельника
Россия уменьшает зависимость от доллара, сладкие газированные напитки подорожают и другие новости понедельника
18:42 В Иркутской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с площадкой для мини-футбола В Иркутской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с площадкой для мини-футбола
17:26 Тамбовский губернатор выступил с рядом предложений в ходе сессии общего собрания членов РАН Тамбовский губернатор выступил с рядом предложений в ходе сессии общего собрания членов РАН
13 НОЯ, 19:49 Из Ямало-Ненецкого автономного округа в китайский порт Фуцзянь доставлена первая партия СПГ Из Ямало-Ненецкого автономного округа в китайский порт Фуцзянь доставлена первая партия СПГ
13 НОЯ, 16:44 На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов
12 НОЯ, 17:17 В Курске на площадке «МегаГРИНН» прошел смотр-конкурс «Покупаем курское» В Курске на площадке «МегаГРИНН» прошел смотр-конкурс «Покупаем курское»
Санкции США против Ирана помогают России, новый автомобиль Путина представят на автосалоне в Женеве и другие новости пятницы
Санкции США против Ирана помогают России, новый автомобиль Путина представят на автосалоне в Женеве и другие новости пятницы
12 НОЯ, 12:29 Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства
09 НОЯ, 15:34 В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева
08 НОЯ, 14:15 Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter