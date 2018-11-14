Nokia представила кнопочный телефон за 1,5 тысячи рублей

14.11.2018 19:55



Новый «кнопочный» телефон был представлен компанией «Nokia», сообщает RT. По предварительным данным его стоимость составит 1,5 тыс. рублей. Модель носит название «Nokia 106», обладает аккумуляторной батареей с увеличенным зарядом, а также имеет два слота под сим-карты. Новинка поступит в продажу в России в ноябре. По ранее полученным данным, компания «Samsung» перестанет выпускать ряд бюджетных телефонных аппаратов.