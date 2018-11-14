Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
14 НОЯ, 20:32 МСК
USD (ЦБ)    67,9525
EUR (ЦБ)    76,7556

14 НОЯ, 20:32 МСК
USD (ЦБ)    67,9525
EUR (ЦБ)    76,7556

Nokia представила кнопочный телефон за 1,5 тысячи рублей

14.11.2018 19:55
Nokia представила кнопочный телефон за 1,5 тысячи рублей

Новый «кнопочный» телефон был представлен компанией «Nokia», сообщает RT. По предварительным данным его стоимость составит 1,5 тыс. рублей. Модель носит название «Nokia 106», обладает аккумуляторной батареей с увеличенным зарядом, а также имеет два слота под сим-карты. Новинка поступит в продажу в России в ноябре. По ранее полученным данным, компания «Samsung» перестанет выпускать ряд бюджетных телефонных аппаратов.

Мамаев рассказал об иконостасе в своей камере в СИЗО
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации
Наука и технологии

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать
Интервью и комментарии

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке
Политика 1

Климатическое оружие. Миф или реальность?

Климатическое оружие. Миф или реальность?
Наука и технологии 1

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах
Экономика

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?
Наука и технологии 10

Узнай, страна

В Оренбургской области запустили в эксплуатацию две крупнейшие в России солнечные электростанции

В Оренбургской области запустили в эксплуатацию две крупнейшие в России солнечные электростанции

В Иркутской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с площадкой для мини-футбола

В Иркутской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с площадкой для мини-футбола

Тамбовский губернатор выступил с рядом предложений в ходе сессии общего собрания членов РАН

Тамбовский губернатор выступил с рядом предложений в ходе сессии общего собрания членов РАН

Из Ямало-Ненецкого автономного округа в китайский порт Фуцзянь доставлена первая партия СПГ

Из Ямало-Ненецкого автономного округа в китайский порт Фуцзянь доставлена первая партия СПГ

Новости СМИ

Новости дня

19:31 Мамаев рассказал об иконостасе в своей камере в СИЗО Мамаев рассказал об иконостасе в своей камере в СИЗО
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
18:40 На встречу с Порошенко пришли лишь трое представителей УПЦ На встречу с Порошенко пришли лишь трое представителей УПЦ
18:29 Россия подала апелляцию по делу о долге Украины в Верховный суд Англии Россия подала апелляцию по делу о долге Украины в Верховный суд Англии
17:49 Курц заявил, что Австрия нацелена на диалог с Россией Курц заявил, что Австрия нацелена на диалог с Россией
17:32 ФСИН заявила о нехватке мест в колониях для бывших силовиков ФСИН заявила о нехватке мест в колониях для бывших силовиков
16:56 Киевляне перекрыли центр столицы из-за отсутствия тепла в квартирах Киевляне перекрыли центр столицы из-за отсутствия тепла в квартирах
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
16:27 Организатор беспорядков на Хованском кладбище получил 11 лет колонии Организатор беспорядков на Хованском кладбище получил 11 лет колонии

Узнай, страна!

19:46 В Оренбургской области запустили в эксплуатацию две крупнейшие в России солнечные электростанции В Оренбургской области запустили в эксплуатацию две крупнейшие в России солнечные электростанции
Россия уменьшает зависимость от доллара, сладкие газированные напитки подорожают и другие новости понедельника
Россия уменьшает зависимость от доллара, сладкие газированные напитки подорожают и другие новости понедельника
18:42 В Иркутской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с площадкой для мини-футбола В Иркутской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с площадкой для мини-футбола
17:26 Тамбовский губернатор выступил с рядом предложений в ходе сессии общего собрания членов РАН Тамбовский губернатор выступил с рядом предложений в ходе сессии общего собрания членов РАН
13 НОЯ, 19:49 Из Ямало-Ненецкого автономного округа в китайский порт Фуцзянь доставлена первая партия СПГ Из Ямало-Ненецкого автономного округа в китайский порт Фуцзянь доставлена первая партия СПГ
13 НОЯ, 16:44 На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов
12 НОЯ, 17:17 В Курске на площадке «МегаГРИНН» прошел смотр-конкурс «Покупаем курское» В Курске на площадке «МегаГРИНН» прошел смотр-конкурс «Покупаем курское»
Санкции США против Ирана помогают России, новый автомобиль Путина представят на автосалоне в Женеве и другие новости пятницы
Санкции США против Ирана помогают России, новый автомобиль Путина представят на автосалоне в Женеве и другие новости пятницы
12 НОЯ, 12:29 Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства
09 НОЯ, 15:34 В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева
08 НОЯ, 14:15 Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter