Мамаев рассказал об иконостасе в своей камере в СИЗО

14.11.2018 19:31



Футболист Павел Мамаев, находящийся в СИЗО, увлёкся чтением религиозной литературы и поведал, что в его камере есть даже иконостас, сообщает РБК. Футболист сообщил, что иконостас изготовил его сокамерник, используя подручные материалы, в частности картон. Также он поведал о том, что исповедался и причастился. Мамаев продолжает заниматься спортом, администрация Бутырского СИЗО дважды в неделю разрешает ему и Кокорину заниматься в спортзале.