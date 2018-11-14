Организатор беспорядков на Хованском кладбище получил 11 лет колонии

14.11.2018 16:27



Юрий Чабуев, некогда являвшийся начальником одного из подразделений, предоставлявших услуги по ритуальному обслуживанию, был приговорён Московским городским судом к 11 годам тюрьмы, с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает «Коммерсантъ». Еще один обвиняемый уголовного дела – Александр Бочарников, отправится в тюрьму на 9 лет, также, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Беспорядки на Хованском кладбище произошли в мае 2016 года, их результатом стала гибель троих человек, а около 30 получили ранения разной степени тяжести.