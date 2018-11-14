«Яндекс» может представить свой смартфон 19 ноября

14.11.2018 14:34



19 ноября одна их самых больших компаний «Яндекс» готова продемонстрировать собственную модель телефона, сообщает РИА Новости. В приглашении на пресс-конференцию, которая состоится 19 ноября, «Яндекс» собирается продемонстрировать новые продукты и большое новое обновление поиска. О разработке телефона стало известно в июле текущего года. Начало старта продаж, а также и характеристики новой модели телефона компания пока не оглашала.