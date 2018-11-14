Владимир Путин и премьер Малайзии обсудили поставку российских самолетов

14.11.2018 14:11



Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад во время встречи в Сингапуре обсудили вопрос поставки российских самолетов, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Бернама.

«Путин затронул вопрос о возможности продажи нам самолетов. Это зависит от того, сколькими денежными средствами мы располагаем», — рассказал малайзийский премьер в беседе с представителями СМИ. Вместе с этим, не уточняется, о военных или коммерческих самолетах идет речь.