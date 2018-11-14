Вдова Талькова ознакомилась с подробностями дела об убийстве мужа

14.11.2018 11:33



Вдова Игоря Талькова, который был убит в 1991 году, побывала в Следственном комитете, где ознакомилась со всеми экспертизами, имеющими отношение к делу об убийстве ее супруга. КК передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь Татьяны Тальковой Ирина Красильникова.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что СКР приняли решение возобновить расследование убийства легендарного певца.