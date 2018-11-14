На сухогрузе, который затонул около берегов Камчатки, были неучтенные пассажиры

14.11.2018 11:03



Сухогруз «Анатолий Крашенинников», который затонул в Охотском море, покинул порт Петропавловска-Камчатского, имея ряд нарушений. Об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал замкраевого транспортного прокурора Иван Нецвет. Выяснилось, что вместо десяти членов экипажа, на самом деле, было восемь. Также в судовую роль было вписано четыре человека, вместо которых на борту были другие люди.