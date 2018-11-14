Глава «Газпрома» ответил на угрозы США сорвать строительство «Северного потока — 2»

14.11.2018 10:12



Глава компании «Газпром» Алексей Миллер прокомментировал заявление посла США при ЕС Гордона Сондленда по поводу того, что Вашингтон сделает все, чтобы остановить реализацию «Северного потока – 2». По его словам, проект будет реализован, даже несмотря на подобные угрозы. Миллер напомнил, что уже проложено несколько сотен километров газопровода, и строительство продолжается.

«Ну, вы же все сами видите — 200 километров уже построили. И остальное достроим», — цитирует «Коммерсант» главу «Газпрома».