Генетическая предрасположенность к ожирению связана с депрессией

14.11.2018 07:44



У людей, страдающих ожирением, чаще бывает депрессия, чем у людей, у которых его нет, но было непонятно, как одно может вызвать другое. Исследование взаимосвязи между депрессией и генетическими вариантами, связанными с более высоким индексом массы тела, опубликованное в Международном журнале эпидемиологии, предполагает, что ожирение вызывает депрессию, и что именно неблагоприятные психологические эффекты, связанные с ожирением, приводят к расстройству настроения, пишет The Scientist.

«Эти новые результаты, пожалуй, самые сильные до сих пор, чтобы предположить, что более высокий вес может фактически способствовать депрессии», - сказал Надей Саттар, профессор сердечно-сосудистых и медицинских наук в Университете Глазго, который не участвовал в работе. «Конечно, многие другие факторы могут вызвать депрессию, но даже в этом случае потеря веса может быть полезной для улучшения психического здоровья у некоторых людей, тогда как сохранение более низкого уровня в целом должно способствовать уменьшению шансов на депрессию».

Чтобы определить направление причинно-следственной связи, исследователи из Университета Эксетера и Университета Южной Австралии изучили генетические данные из британского биобанка, в том числе 48 791 человек с депрессией и 291 995 без. Они использовали генетическую предрасположенность к более высокому индексу массы тела (ИМТ) в качестве прокси для фактического ИМТ (о котором они также имели данные), чтобы отделить ИМТ и его связь с депрессией от других факторов, которые могли бы повлиять на результаты.

Авторы рассмотрели два типа генетических вариантов и их связь с депрессией: те, которые связаны с более высоким ИМТ, а также связаны с метаболическими проблемами, такими как диабет, и те, которые связаны с более высоким ИМТ, но также связаны с более низким риском метаболических проблем. Исследователи рассуждали, что если бы это были проблемы со здоровьем, связанные с ожирением, которые делали людей подавленными, а не само ожирение, генетические варианты, которые не несли никакого метаболического багажа, не были бы связаны с депрессией. Однако они обнаружили, что генетические варианты, связанные с более низким метаболическим риском, также коррелируют с депрессией.